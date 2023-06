Michel Sloveniji čestital za izvolitev v VS ZN

Bruselj/Dunaj, 6. junija - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes Sloveniji in štirim drugim novoizvoljenim članicam Varnostnega sveta Združenih narodov čestital za izvolitev. Ob tem je na Twitterju zapisal, da EU ostaja močna partnerica in podpornica ZN. Kasneje so Sloveniji čestitali tudi na avstrijskem zunanjem ministrstvu in ji izrazili polno podporo.