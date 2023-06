Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora za demonetizacijo sovražnih vsebin v medijih

Ljubljana, 6. junija - V strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora so v osnutku priporočil vladi in ostalim državnim organom zapisali, da naj ti preprečujejo financiranje sovražnega govora z javnimi sredstvi. Zakon o medijih in zakon o RTV pa naj se posodobita tako, da vključujeta sankcije za sovražni govor, so dodali.