Guterres: Uničenje jezu v Ukrajini še ena posledica ruske invazije

New York/Kijev/Zaporožje, 6. junija - Delno uničenje jezu Kahovka na jugu Ukrajine, do katerega je prišlo minulo noč, je še ena posledica ruske invazije na Ukrajino, je danes izjavil generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Medtem so z območij v bližini jezu ukrajinske oblasti evakuirale okoli 17.000 ljudi, saj so narasle vode poplavile manjše mesto in dva ducata vasi.