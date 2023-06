Slovenske košarkarice v zaključku priprav na EP še dvakrat s Črno Goro

Ljubljana, 6. junija - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je vstopila v zadnjo fazo priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo čez en teden začelo v Sloveniji in Izraelu. Izbranke selektorja Georgiosa Dikeulakosa so zbrane v Ljubljani, v četrtek in petek pa jih čakata še zadnji prijateljski tekmi proti Črni Gori.