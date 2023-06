Svet golfa presenetila novica o združitvi serij PGA in LIV

London, 6. junija - Po dveh letih razhajanj bodo najboljši golfisti znova združeni pod eno streho. Združenje poklicnih igralcev (PGA) in združenje LIV, za katerim stojijo bogati vlagatelji iz arabskega sveta, sta danes podpisala pogodbo o sodelovanju. "To je zgodovinski dan za igro, ki jo vsi poznamo in imamo radi," je ob tem zapisal komisar PGA Jay Monahan.