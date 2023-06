V Izoli začetek osrednjega dela festival Kino Otok - Isola Cinema

Izola, 7. junija - V Izoli se z drevišnjo projekcijo filma Gigi zakon v Letnem kinu Arrigoni začenja osrednji del 19. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema. V Izoli bo dogajanje trajalo do 11. junija, festivalski dogodki pa so se že v maju in se bodo tudi v juniju vrstili še v Ljubljani ter art kinematografih v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu.