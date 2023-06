Ministrstvo odredilo sistemski nadzor ljubljanske psihiatrične klinike

Ljubljana, 6. junija - Ministrstvo za zdravje je odredilo sistemski nadzor ljubljanske psihiatrične klinike in policiji prijavilo sum kaznivega dejanja zoper neznanega storilca. Po besedah ministra Danijela Bešiča Loredana so to storili na podlagi svojih informacij in ugotovitev, torej še pred poročanjem portala N1 o domnevnem nasilju na kliniki.