Vreme: Ponoči se bo vreme umirilo

Ljubljana, 6. junija - Ponoči se bo vreme umirilo, do jutra se bo predvsem v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Gornjesavski dolini okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek, petek in soboto se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.

Vremenska slika: Nad Jadranom je plitev ciklon. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo vreme umirilo, ponekod se bo delno zjasnilo. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte.