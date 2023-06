Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 6. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,61 odstotka in trgovanje sklenil pri 1243,19 točke. Posredniki so ustvarili za 962.000 evrov prometa, pri čemer je bilo največ zanimanja za delnice Krke. Njihov tečaj se je zvišal za 0,88 odstotka. Po prometu so izstopale še delnice NLB, ki so pridobile 0,27 odstotka.