Začetek ocenjevanja gospodarske škode zaradi poplav in plazov

Ljubljana, 6. junija - Po obilnem deževju med 14. in 23. majem, ki je po državi povzročilo številne poplave in plazove, je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sprožilo postopke za ocenjevanja škode v gospodarstvu. Oškodovanci morajo oceno škode na posebnem obrazcu ministrstvu poslati do 26. junija.