V Generalni skupščini ZN poteka glasovanje o kandidaturi Slovenije za Varnostni svet

New York, 6. junija - V Generalni skupščini ZN v New Yorku se je začelo glasovanje o novih nestalnih članicah Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024 in 2025. Slovenija kandidira za sedež vzhodnoevropske skupine v konkurenci z Belorusijo. Za izvolitev potrebuje dve tretjini glasov držav, ki glasujejo.