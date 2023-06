Na Lendavskem razvojnem forumu o razvojnih priložnostih, ki jih prinaša naložba Sandoza

Ljubljana, 6. junija - Predstavniki gospodarskih in izobraževalnih organizacij, državnih ustanov in lokalne skupnosti so se danes sešli na Lendavskem razvojnem forumu. Pogovor je potekal v luči 400 milijonov evrov vredne Sandozove nadgradnje proizvodnih zmogljivosti z visokotehnološko farmacevtsko naložbo, ki prihaja v Lendavo.