Predstavili 14 udeležencev Melodij morja in sonca

Koper, 6. junija - V Serminu pri Kopru so danes predstavili izvajalce, ki bodo 8. julija nastopili na 42. festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu. Izžrebali so tudi vrstni red nastopajočih, prvi bo na vrsti Simon Vadnjal s skladbo Prizma. Na natečaj je prispelo 70 skladb, komisija jih je izbrala 14.