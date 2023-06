Z evropskim projektom usposabljali kozmetičarke in frizerke

Maribor, 6. junija - Na mariborski območni obrtno-podjetniški zbornici so gostili zaključno mednarodno konferenco v sklopu projekta EnFinCap_Erasmus+, katerega glavni cilj je mikro podjetnice opremiti s kompetencami, znanjem in samozavestjo za bolj uspešno spopadanje s podjetniškimi izzivi. Pri njem so sodelovali partnerji iz Grčije, Avstrije, Bolgarije in Slovenije.