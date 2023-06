Kitajska in Rusija s skupnimi patruljami nad Vzhodnokitajskim morjem

Peking, 6. junija - Kitajska in Rusija sta danes izvedli skupne vojaške zračne patrulje nad Japonsko in Vzhodnokitajskim morjem, so poročali kitajski mediji. Južna Koreja je ob tem sporočila, da so v odgovor na navzočnost vojaških letal v bližini njenega zračnega prostora vzletela njena bojna letala.