Festival Spider letos o vprašanjih telesne prisotnosti v dobi digitalne razpršenosti

Ljubljana, 6. junija - V parku Tivoli bo med 14. in 17. junijem potekal 12. Festival Spider - festival radikalnih teles. Pod sloganom Nič nam ni treba! se rdeča nit festivala plete okrog vprašanja telesne prisotnosti v dobi digitalne razpršenosti in odtujenosti. Po besedah umetniškega vodje festivala Mateja Kejžarja letošnji nastopajoči štejejo od pet pa vse do 72 let.