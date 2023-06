Na Ajdovskem ne bo več pomanjkanja vode

Ajdovščina, 6. junija - Naložba Občine Ajdovščina v celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk v občino in tudi v širšo Vipavsko dolino prinaša boljšo oskrbo s pitno vodo. Gradbena dela so zaključena, sistem gre prihodnji teden v poskusno obratovanje, so za STA povedali na Občini Ajdovščina.