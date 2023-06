Novomeška policija okrepila navzočnost na varnostno obremenjenih območjih

Novo mesto, 6. junija - Novomeški policisti na varnostno bolj obremenjenih območjih beležijo povečano število tatvin in primerov, ki motijo okoliške prebivalce, kot so glasno predvajanje glasbe in kurjenje v naravnem okolju. Zato so na omenjenih območjih okrepili navzočnost. Letos so tam opravili že 16 hišnih preiskav in 23 osumljencem odvzeli prostost, so sporočili.