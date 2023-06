13.400 očal za slabovidne v manj razvitih državah

Lukovica, 6. junija - V akciji zbiranja rabljenih očal, ki je med 15. aprilom in 13. majem potekala v trgovinah Hofer, so za slabovidne v manj razvitih državah zbrali 13.400 rabljenih navadnih in sončnih korekcijskih očal. Akcijo, ki je potekala 11. leto, je podjetje Hofer izvedlo v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Barje. V vseh letih pa so zbrali 122.528 očal.