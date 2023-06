Delo: Zaradi premajhnih opozoril na embalaži s trga umaknili tanke cigarete

Ljubljana, 6. junija - Zaradi premajhnih opozoril na embalaži so ponekod distributerji sami, ponekod pa tržni inšpektorji, zaplenili tanke cigarete vseh proizvajalcev in jih do nadaljnjega umaknili s trga, poroča današnje Delo. To je med potrošniki povzročilo precejšnje razburjenje, pa tudi zmedo.