V Kočevju razstava ob 70-letnici pokrajinskega muzeja

Kočevje, 6. junija - Pokrajinski muzej Kočevje bo drevi ob 19. uri od odprl razstavo Naših 70 let - Pokrajinski muzej Kočevje 1953-2023. Pripravili so jo na prostem - v mestnem parku Gaj. Z razstavo želijo opozoriti na delovanje in pomen muzeja v zgodovinsko pestrem okolju, je njegova direktorica Vesna Jerbič Perko pojasnila za STA.