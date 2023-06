Lajčak in Escobar Prištini predstavila predlog za izhod iz krize na severu Kosova

Priština, 6. junija - Posebna odposlanca EU in ZDA za dialog med Srbijo in Kosovom, Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar, sta kosovskemu premierju Albinu Kurtiju v ponedeljek v Prištini predstavila predlog za izhod iz trenutne krize na severu Kosova v treh točkah, poročajo srbski in kosovski mediji. Prizadevanja za rešitev situacije bosta drevi nadaljevala v Beogradu.