Več organizacij s skupnim pozivom k ureditvi šolske prehrane v okviru javne službe

Ljubljana, 6. junija - Prizadevanja za brezplačna kosila za osnovnošolce so združila več civilnodružbenih organizacij, ki so na konferenci pozvale k ureditvi šolske prehrane v okviru javne službe. Koalicija je sicer prisluhnila pozivom in vložila dopolnilo k predlogu novele zakona o šolski prehrani, s katerim bi takoj zagotovila brezplačno kosilo najranljivejšim.