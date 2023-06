Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi plohami

Ljubljana, 6. junija - Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo ozračje umirilo, do jutra se bo predvsem v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, v Gornjesavski dolini okoli 8 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.

Vremenska slika: Nad Jadranom je plitev ciklon. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes zjutraj in dopoldne se bodo predvsem v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Popoldne bodo krajevne padavine nastajale tudi drugod, ob severnem Jadranu se bo delno razjasnilo. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.