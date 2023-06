Pogrešajo Slavka Hodnika iz Murske Sobote

Murska Sobota, 6. junija - Policisti še vedno iščejo pogrešanega 60-letnega Slavka Hodnika, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Pogrešani je suhe postave in visok 165 centimetrov. Ima kratke rjave lase, brado in je oblečen v temnejša oblačila.