Z računalniško simulacijo do boljšega treninga nogometa

Manchester, 6. junija - Iz Velike Britanije poročajo o uspešni uporabi računalniške simulacije pri treningu nogometa. Igralci, ki so sodelovali v študiji na Inštitutu za šport metropolitanske univerze v Manchestru in njenem oddelku za šport in vadbene znanosti, so po treningu v razmerah navidezne resničnosti pokazali večjo zmogljivost tudi v resničnem svetu, poroča dpa.