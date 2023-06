V ameriškem zaporu umrl bivši agent FBI, ki je vohunil za Rusijo

Washington, 6. junija - V zveznem zaporu v državi Kolorado je v ponedeljek umrl Robert Philip Hanssen, ki je 15 let vohunil za Sovjetsko zvezo in nato Rusijo, je sporočil ameriški zvezni urad za zapore. Hanssen je bil na položaju protiobveščevalnega agenta FBI in je Rusom posredoval veliko koristnih informacij, za kar je prejel skupno 1,4 milijona dolarjev.