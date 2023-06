Haddad Maia po treh urah in 51 minutah spisala zgodovino

Pariz, 5. junija - Beatriz Haddad Maia je nadoknadila zaostanek niza in 0:3 ter postala prva brazilska teniška igralka v četrtfinalu turnirja za grand slam po 55 letih. Med osem najboljših so se danes prebili tudi prva igralka sveta Iga Swiatek, Ons Jabeur, Coco Gauff, Casper Ruud, Holger Rune, Alexander Zverev in Tomas Martin Etcheverry.