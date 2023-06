Arčon zadovoljen glede podpore avstrijske Štajerske slovenski manjšini

Gradec/Potrna, 5. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes ob obisku na avstrijskem Štajerskem izrazil zadovoljstvo, da ima slovenska skupnost podporo dežele in lokalne skupnosti. Na srečanju z deželnim glavarjem Christopherjem Drexlerjem je minister pozval tudi k odpravi mejnega nadzora med Avstrijo in Slovenijo.