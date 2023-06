V streljanju na območju ljubljanskih Fužin umrli dve osebi, storilec naj bi si sodil sam

Ljubljana, 5. junija - Na območju Fužin v Ljubljani je danes nekaj pred 15. uro prišlo do streljanja, v katerem sta umrli dve osebi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Storilec je s kraja dogodka pobegnil. Policija pa je sporočila, da so pozneje našli mrtvega moškega, za katerega domnevajo, da je bil strelec.