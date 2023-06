Po zapletu z glasovi novi vodja avstrijskih socialdemokratov Babler

Dunaj, 5. junija - Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) so si na izrednem kongresu v Linzu v soboto privoščili blamažo brez primere. Iz stranke so danes sporočili, da Hans Peter Doskozil, ki so ga v soboto razglasili za novega predsednika stranke, ni zmagal, pač pa je največ glasov dobil njegov tekmec Andreas Babler. Pri štetju je namreč prišlo do zamenjave glasov.