V lendavski občini naj bi oropali starejšo žensko

Murska Sobota, 5. junija - Murskosoboške policiste so okrog 14.15 obvestili, da naj bi v eni izmed hiš v Radmožancih v občini Lendava, prišlo do oboroženega ropa starejše ženske. Osumljenca naj bi bila moški in ženska, ki sta se s kraja odpeljala z neznanim osebnim vozilom karavan sive barve. Policisti ju iščejo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.