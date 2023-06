Poslovno letalo sprožilo preplah v Washingtonu, nato strmoglavilo v Virginiji

Washington, 5. junija - Zaradi neodzivnega poslovnega letala, ki je v nedeljo popoldne letelo nad prestolnico ZDA, je vojska poslala v zrak vojaško letalo, ki je prebilo zvočni zid in sprožilo preplah v Washingtonu. Poslovno letalo je nato strmoglavilo na podeželju v Virginiji, v nesreči pa so umrli trije potniki in pilot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.