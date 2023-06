V UKC Ljubljana ob dnevu varnosti tudi s sobo pobega za zaposlene

Ljubljana, 5. junija - V UKC Ljubljana so za zaposlene organizirali dan varnosti, ki je namenjen spodbujanju varnostne kulture. Poleg različnih predavanj so organizirali tudi praktične delavnice, med njimi prvič tudi sobo pobega, kjer so zaposleni odkrivali skrite napake in varnostna tveganja v bolniški sobi, skušali pobegniti pred napakami ter "rešiti" bolnika.