Hayao Miyazaki naj bi snemal še zadnji film pred upokojitvijo

Tokio, 6. junija - Japonski režiser Hayao Miyazaki naj bi za filmski studio Ghibli snemal še zadnji animirani film pred upokojitvijo, piše britanski časnik The Guardian. Premiera filma pod angleškim naslovom How Do You Live? je na Japonskem predvidena za 14. julij, prihod filma pa ne bo pospremljen ne z uradnim napovednikom ne z drugimi promocijskimi dejavnostmi.