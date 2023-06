Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 5. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,30 odstotka in se ustalil pri 1235,68 točke. Borzni posredniki so skupno opravili za 643.088 evrov prometa, pri čemer je bilo največ prometa z delnicami Krke, ki so k skupnem prometu prispevale 219.824 evrov. Največ so pridobile delnice Save Re.