Ljubljana, 5. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani. Ostaja zastoj med Razdrtim in Uncem, z zamudo približno eno uro. Zastoj je tudi na cesti Pivka-Postojna pred Postojno in skozi Postojno.