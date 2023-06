ZDA in Indija dosegli dogovor o krepitvi sodelovanja na področju obrambne industrije

New Delhi, 5. junija - ZDA in Indija sta se danes dogovorili o načrtu za sodelovanje na področju obrambne industrije, ki bo pospešil skupno proizvodnjo zračnih in kopenskih vojaških sistemov ter sodelovanje pri obveščevalnih in izvidniških dejavnostih. New Delhi si bo z dogovorom prizadeval tudi zmanjšati odvisnost od svojega ključnega dobavitelja orožja, Rusije.