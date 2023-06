Svetina s Pirc Musarjevo in predsednikom mednarodnega inštituta ombudsmanov Fieldom obiskal starostnike

Ljubljana, 5. junija - Varuha človekovih pravic Petra Svetino in predsednika mednarodnega inštituta ombudsmanov Chrisa Fielda je danes v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Skupaj so zatem obiskali dnevni center Hiša dobre volje v Mirnu, kjer dajejo prednost individualni podpori in spodbujajo vključevanje starejših v skupnost.