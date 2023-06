Inšpektorat za delo lani izrekel za 2,75 milijona evrov glob

Ljubljana, 5. junija - Inšpektorat RS za delo je lani opravil 15.698 inšpekcijskih pregledov, ugotovil 14.351 kršitev, izdal 7051 upravnih in prekrškovnih ukrepov in vložil 33 kazenskih ovadb. Skupaj je izrekel za 2,75 milijona evrov glob. Poleg tega se je kadrovsko okrepil, vlada je namreč prižgala zeleno luč za 20 novih zaposlitev, so sporočili z inšpektorata.