Objavljen razpis za nagrade in priznanja na področju socialnega varstva

Ljubljana, 5. junija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2023. Razpis je objavljen v uradnem listu, rok za oddajo prijav pa je 2. avgust do 14. ure, so danes sporočili z ministrstva.