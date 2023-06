Za prvo etapo mariborske zahodne obvoznice v teku postopki za pridobitev zemljišč

Maribor, 11. junija - Direkcija RS za infrastrukturo (Drsi) in Mestna občina Maribor sta marca podpisali pogodbo z izbranimi izvajalci gradnje prve etape mariborske zahodne obvoznice. Trenutno so v teku postopki za pridobitev vseh potrebnih zemljišč, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbena dela se bodo po trenutnih napovedih začela prihodnje leto.