Mariborski policisti zasegli 543 sadik konoplje

Maribor, 5. junija - Mariborski policisti so v sredo odvzeli prostost 48-letnemu državljanu Srbije zaradi kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. Pri osumljenem so opravili hišno preiskavo in v posebej prirejenem kletnem prostoru našli in zasegli 543 sadik konoplje, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.