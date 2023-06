Po nesreči v Indiji znova stekel železniški promet

New Delhi, 5. junija - Po smrtonosni železniški nesreči blizu mesta Balasore v Indiji so v nedeljo znova začeli voziti vlaki. Oblasti so število smrtnih žrtev znižale na 275, saj so nekatera trupla pomotoma šteli dvakrat. Kljub temu pričakujejo, da bo število naraslo, saj jih je od 382 hospitaliziranih veliko v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.