Ifo: Razmere v nemški avtomobilski industriji maja boljše

München, 5. junija - Gospodarske razmere za nemške avtomobilske proizvajalce in njihove dobavitelje so se maja izboljšale, v najnovejši raziskavi ugotavlja münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. Raziskovalci ob tem opozarjajo, da so pričakovanja glede prihodnjih mesecev še naprej pesimistična.