Vreme: Danes bo pogosto deževalo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi

Ljubljana, 5. junija - Danes bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, možni bodo močnejši nalivi. Več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, ob morju do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem se nahaja plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem v krajih zahodno od nas bodo možni tudi močnejši nalivi. V torek zjutraj in dopoldne se bodo predvsem v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Popoldne bodo krajevne padavine nastajale tudi drugod, ob severnem Jadranu se bo delno razjasnilo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen. V torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.