Leon zmagovalec lige prvakov Concacafa

Los Angeles, 5. junija - Nogometaši mehiškega Leona so zmagovalci lige prvakov konfederacije Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Potem ko so že na prvi tekmi v domačem Leonu zmagali z 2:1, so dobili tudi finalno tekmo v Los Angelesu pred 22.413 gledalci z 1:0 ter se s skupnim izidom 3:1 veselili naslova.