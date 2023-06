V Španiji v drugo ligo še Valladolid, Real drugi pred Atleticom

Madrid, 4. junija - V Španiji se je danes končala ligaška nogometna sezona. Glavno vprašanje zadnjega tekmovalnega dne je bilo, kdo bo ob Espanyolu in Elcheju tretji potnik v drugo ligo. Osmoljenec med šestimi kandidati je bil Valladolid. Na vrhu je prvak Barcelona sezono končala s porazom pri Celti, na drugem in tretjem mestu sta madridska Real in Atletico.