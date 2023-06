Večer o mariborskih prireditvah (5. 6.)

Maribor, 4. junija - Petra Vidali v komentarju Kaj je ostalo od trojice piše o treh mariborskih prireditvah, Zlati lisici, Lentu in Borštnikovemu srečanju, ki so imele skupno to, da so v mesto pripeljale najboljše. A Lisico so izgubili, Lent ni več na Lentu, začenja pa se tretje poletno Borštnikovo srečanje.