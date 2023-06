V Moskvi več aretacij podpornikov Alekseja Navalnega

Moskva, 4. junija - Ruska policija je danes v središču Moskve aretirala več aktivistov, ki so zahtevali izpustitev zaprtega opozicijskega voditelja in vidnega kritika ruskih oblasti Alekseja Navalnega, poročajo tuje tiskovne agencije. Navalni je sicer danes praznoval 47. rojstni dan, shodi v njegovo podporo pa so potekali po vsem svetu.